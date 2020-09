"Il mio ultimo servizio". Chi l'ha visto, impensabile addio a Federica Sciarelli: il mistero su Fabio Trincia (Di giovedì 17 settembre 2020) “Stasera va in onda il mio ultimo servizio per Chi l'ha visto e forse per la tv in generale”: parola di Fabio Trincia (ex Iena, inviato del programma di Federica Sciarelli su Rai 3, dove ha iniziato una collaborazione nel 2019). In passato ha lavorato per La Stampa, il Venerdì di Repubblica, Io Donna, Panorama, l'Espresso, Berliner Kurier, Vanity Fair, Die Welt e The Independent. Un curriculum di tutto rispetto. Si è occupato prevalentemente di esteri. Ora, come un fulmine a ciel sereno, annuncia l'addio alla tv. E scoppia un vero caso. Non si conoscono i motivi che lo hanno spinto a lasciare la televisione. Nuovi progetti all'orizzonte? Forse sì. Ma a quanto pare nulla che abbia a che fare con il piccolo schermo. E lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) “Stasera va in onda il mioper Chi l'hae forse per la tv in generale”: parola di(ex Iena, inviato del programma disu Rai 3, dove ha iniziato una collaborazione nel 2019). In passato ha lavorato per La Stampa, il Venerdì di Repubblica, Io Donna, Panorama, l'Espresso, Berliner Kurier, Vanity Fair, Die Welt e The Independent. Un curriculum di tutto rispetto. Si è occupato prevalentemente di esteri. Ora, come un fulmine a ciel sereno, annuncia l'alla tv. E scoppia un vero caso. Non si conoscono i motivi che lo hanno spinto a lasciare la televisione. Nuovi progetti all'orizzonte? Forse sì. Ma a quanto pare nulla che abbia a che fare con il piccolo schermo. E lo ...

ElisaDospina : Se vedessi il mio ragazzo comportarsi come Alberto, prenderei i corteggiatori dal primo all’ultimo che il mio caro… - PiazzapulitaLA7 : Mio papà fino all'ultimo non ha voluto disturbare. Si faceva in mille per gli altri e quando ha avuto bisogno lui n… - lipsteria : CIAO AMICI HO DATO IL MIO ULTIMO ESAME UNIVERSITARIO - 3b2c6acdbd834f7 : RT @MrrightMissalw1: vi ringrazio per i 100 follow, vi ringrazia anche il mio lui e per ultimo(ma non meno importante) vi ringrazia anchr i… - MennatoC : Dai uno sguardo al mio ultimo articolo: Alstom Signs Sale and Purchase Agreement with Bombardier -

Ultime Notizie dalla rete : mio ultimo Chris Hemsworth conferma: "Thor 4 non sarà il mio ultimo film Marvel" Nerdmovieproductions Anna Lou Castoldi, star di Baby 3: “Aurora mi rispecchia. La mia famiglia? È geniale”

Anna Lou Castoldi è una delle protagoniste della terza e ultima stagione di “Baby”, la serie italiana disponibile su Netflix dal 16 settembre. Il suo personaggio è quello di Aurora, una new entry “che ...

Al Sarraj si dimette/ Il premier Libia “Cedo l’incarico entro la fine di ottobre”

Il premier libico Fayez Al Sarraj ha annunciato le sue dimissioni. Attraverso un video messaggio trasmesso dalla tv pubblica, ha spiegato: “Dichiaro il mio desiderio sincero di cedere le mie responsab ...

Albenga, il vescovo Borghetti celebra dieci anni di ordinazione episcopale

L’omelia nella cattedrale di San Michele: «Ringrazio del bene che mi avete manifestato e anche di quello che tentate di manifestarmi» «Ricordare e celebrare l’anniversario di ordinazione episcopale in ...

