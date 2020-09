Fantacalcio: i centrocampisti titolari da prendere a un fantamilione (Di giovedì 17 settembre 2020) A due giorni dall’inizio della nuova stagione di Serie A l’attesa per i fantallenatori sta per concludersi, con l‘asta ormai vicina. Un ruolo fondamentale, capace di sfornare bonus, sia come assist che come gol, è quello del centrocampista. Di seguito vedremo quali sono i migliori centrocampisti titolari da prendere spendendo poco e che sicuramente potrebbero rivelarsi ottimi acquisti da inserire in rosa. I centrocampisti titolari DA prendere: Sicuramente la mediana è molto importante per una squadra di calcio oltre che di Fantacalcio; infatti la maggior parte dei fantallenatori che utilizza il 3-4-3 come modulo. Dunque è importantissimo trovare quei centrocampisti titolari da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 17 settembre 2020) A due giorni dall’inizio della nuova stagione di Serie A l’attesa per i fantallenatori sta per concludersi, con l‘asta ormai vicina. Un ruolo fondamentale, capace di sfornare bonus, sia come assist che come gol, è quello del centrocampista. Di seguito vedremo quali sono i miglioridaspendendo poco e che sicuramente potrebbero rivelarsi ottimi acquisti da inserire in rosa. IDA: Sicuramente la mediana è molto importante per una squadra di calcio oltre che di; infatti la maggior parte dei fantallenatori che utilizza il 3-4-3 come modulo. Dunque è importantissimo trovare queida ...

