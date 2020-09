“È tutto vero…”. Dayane Mello lancia la ‘bomba’ al GF Vip: la confessione davanti agli altri inquilini (Di giovedì 17 settembre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip è già tempo di confessioni tra gli inquilini della quinta edizione partita lo scorso lunedì 14 settembre. Dayane Mello ed Enock Barwuah hanno chiacchierato a lungo, in disparte dai compagni di avventura, di Mario Balotelli fratello di Enock ed ex di Dayane. La modella ricorda alcuni episodi in cui i due si sono incontrati quando, appena arrivata in Italia, ha iniziato una breve frequentazione con il calciatore. Anche il resto del gruppo partecipa interessato alla conversazione, man mano che il racconto della modella prosegue dalle sue parole risulta sempre più chiaro che per Mario ci sia ancora qualcosa di più che semplice affetto “c’è sentimento, Mario è una persona speciale”, spiega la concorrente.



