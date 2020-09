Come non detto, la “prima” della Bundesliga sarà a porte chiuse: “troppi contagi” (Di giovedì 17 settembre 2020) Era tutto pronto: 7.500 spettatori ammessi all’Allianz Arena per aprire Bundesliga e stadi in piena pandemia. E invece Bayern Monaco-Schalke 04, la gara inaugurale della nuova stagione del campionato tedesco in programma domani sera, si giocherà a porte chiuse. Lo ha deciso il sindaco di Monaco Dieter Reiter rimangiandosi subito la possibilità offerta dalla decisione dei Länder presa appena due giorni fa: via libera per riaprire gli stati al 20% della capienza. Il motivo è ovvio, ma la decisione non scontata. L’impennata di nuovi casi di Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore, soprattutto in Baviera, ha portato l’amministrazione cittadina a muoversi con prudenza. Il valore di incidenza a Monaco è aumentato durante la notte da meno di 34 a 47,6. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020) Era tutto pronto: 7.500 spettatori ammessi all’Allianz Arena per apriree stadi in piena pandemia. E invece Bayern Monaco-Schalke 04, la gara inauguralenuova stagione del campionato tedesco in programma domani sera, si giocherà a. Lo ha deciso il sindaco di Monaco Dieter Reiter rimangiandosi subito la possibilità offerta dalla decisione dei Länder presa appena due giorni fa: via libera per riaprire gli stati al 20%capienza. Il motivo è ovvio, ma la decisione non scontata. L’impennata di nuovi casi di Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore, soprattutto in Baviera, ha portato l’amministrazione cittadina a muoversi con prudenza. Il valore di incidenza a Monaco è aumentato durante la notte da meno di 34 a 47,6. ...

Ultime Notizie dalla rete : Come non ALSIA, COME NON SI SCRIVE IL BILANCIO Cronache TV Le peripezie della Sardegna sul coronavirus, il Tar boccia anche l’obbligo di tampone per entrare

Un po’ tante cose: prima un territorio Covid-free che voleva assolutamente essere tutelato dalla prevedibile onda di vacanzieri di luglio e agosto, poi il territorio indicato più volte come centro dei ...

Gli interventi di Mirko Calemme, Alsessandro Renica e Mario Sconcerti a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Mirko Calemme, giornalista. “Milik? L’agente è a Trigoria, stanno discutendo del contratto da vero top player proposto al ra ...

Io immunodepressa, mio figlio e il Covid

La storia di Francesca che è reduce da un trapianto e racconta ogni giorno come affronta la malattia: "Ecco cosa chiedo agli altri genitori" PECCIOLI — Francesca Masi ha 45 anni, è di Fabbrica di Pecc ...

