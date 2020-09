Bayern Monaco, test per coronavirus a sue spese ai tifosi per la Supercoppa Europea (Di giovedì 17 settembre 2020) Giovedì 24 settembre si assegnerà il primo vero trofeo della nuova stagione anche se fa riferimento all'esito di quella assata. Bayern Monaco e Siviglia si affronteranno per la Supercoppa Europea che metterà davanti i vincitori della Champions League e quelli dell'Europa League.Per l'occasione, allo stadio si potranno tornare a vedere i tifosi, seppur non a pieno regime a causa della pandemia di coronavirus. In Ungheria, sede della sfida, dunque, le due società saranno supportate dal pubblico. Fan che, grazie ad un'iniziativa del Bayern Monaco, potranno sentirsi più sicuri.Bayern Monaco: test anti coronavirus ai tifosicaption ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 settembre 2020) Giovedì 24 settembre si assegnerà il primo vero trofeo della nuova stagione anche se fa riferimento all'esito di quella assata.e Siviglia si affronteranno per lache metterà davanti i vincitori della Champions League e quelli dell'Europa League.Per l'occasione, allo stadio si potranno tornare a vedere i, seppur non a pieno regime a causa della pandemia di. In Ungheria, sede della sfida, dunque, le due società saranno supportate dal pubblico. Fan che, grazie ad un'iniziativa del, potranno sentirsi più sicuri.antiaicaption ...

MarcoBarzaghi : Il Bayern Monaco scarica #Perisic .. #Flick: 'E' stato deciso con la società di non confermare #Perisic” - ItaSportPress : Bayern Monaco, test per coronavirus a sue spese ai tifosi per la Supercoppa Europea - - RaiSport : Accordo #Liverpool - #BayernMonaco per #ThiagoAlcantara Il club inglese verserà 30 milioni nelle casse della socie… - angianna78 : @aleimpagliazzo @TolliVincenzo @MateNapoli C'era Sané, costava 60 mln e ha preferito inspiegabilmente andare al Bayern Monaco - Cristiano_Or : @MarcoIaria1 Roma sopra al Bayern Monaco... -