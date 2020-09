Zingaretti: ”Farmi da parte per far rientrare Renzi? Parliamo di cose serie” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Un passo di lato per far rientrare Renzi? Ma Parliamo di cose serie”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, oggi – mercoledì 16 settembre – in piazza a Genova a margine di un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Liguria, Ferruccio Sansa, rispondendo alla domanda circa un suo eventuale passo di lato funzionale ad un ipotetico ritorno di Matteo Renzi nel partito. Il dibattito sul possibile ritorno di Renzi e Bersani è scaturito da un’intervista del direttore di TPI Giulio Gambino al governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, in occasione della Festa dell’Unità di Modena lo scorso venerdì. In ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Un passo di lato per far? Madiserie”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico Nicola, oggi – mercoledì 16 settembre – in piazza a Genova a margine di un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Liguria, Ferruccio Sansa, rispondendo alla domanda circa un suo eventuale passo di lato funzionale ad un ipotetico ritorno di Matteonel partito. Il dibattito sul possibile ritorno die Bersani è scaturito da un’intervista del direttore di TPI Giulio Gambino al governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, in occasione della Festa dell’Unità di Modena lo scorso venerdì. In ...

marisabelm12 : RT @RepubblicaTv: Pd, Zingaretti: ''Farmi da parte per far rientrare Renzi? Parliamo di cose serie'': 'Un passo di lato? Parliamo di cose c… - Italia_Notizie : Pd, Zingaretti: ''Farmi da parte per far rientrare Renzi? Parliamo di cose serie'' - raspa90 : RT @repubblica: Pd, Zingaretti: ''Farmi da parte per far rientrare Renzi? Parliamo di cose serie'' - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Pd, Zingaretti: ''Farmi da parte per far rientrare Renzi? Parliamo di cose serie'' - repubblica : Pd, Zingaretti: ''Farmi da parte per far rientrare Renzi? Parliamo di cose serie'' -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti ”Farmi Tumori: AAA cercansi start up per migliore vita quotidiana donne con cancro seno Affaritaliani.it