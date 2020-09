Von der Leyen, costruire Unione Sanitaria e 34% del Recovery Found per il Green New Deal. Il Great reset è servito! (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Dobbiamo costruire un’Unione della sanità”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione, all’Eurocamera, a Bruxelles. “Con il presidente del consiglio Giuseppe Conte e la presidenza italiana del G20 organizzeremo un vertice globale sulla sanità, in Italia, per dimostrare che l’Europa c’è per proteggere” i cittadini. Così la presidente della Commissione europea. “La missione del Green Deal – ha detto von der Leyen – comporta molto di più che un taglio di emissioni, si tratta di creare un mondo più forte in cui vivere. Dobbiamo cambiare il modo in cui trattiamo la natura. ... Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Dobbiamoun’della sanità”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der, nel suo primo discorso sullo stato dell’, all’Eurocamera, a Bruxelles. “Con il presidente del consiglio Giuseppe Conte e la presidenza italiana del G20 organizzeremo un vertice globale sulla sanità, in Italia, per dimostrare che l’Europa c’è per proteggere” i cittadini. Così la presidente della Commissione europea. “La missione del– ha detto von der– comporta molto di più che un taglio di emissioni, si tratta di creare un mondo più forte in cui vivere. Dobbiamo cambiare il modo in cui trattiamo la natura. ...

