Tg Politico parlamentare, edizione del 16 settembre 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) LA NUOVA EUROPA DI VON DER LEYEN Leggi su dire (Di mercoledì 16 settembre 2020) LA NUOVA EUROPA DI VON DER LEYEN

Ultime Notizie dalla rete : Politico parlamentare Tg Politico parlamentare, edizione del 16 settembre 2020 - DIRE.it Dire Cagliari. Articolo Uno Sardegna: votiamo e facciamo votare NO all'attacco della democrazia e rappresentanza

Ci apprestiamo a vivere, i prossimi 20 e 21 settembre, una nuova importante pagina della continua lotta a difesa dei principi costituzionali, della democrazia e del diritto di rappresentanza. A partir ...

Guida al referendum sul taglio dei parlamentari

Il 20 e 21 settembre 2020 i cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimersi sul referendum costituzionale che propone il taglio del numero dei parlamentari. Nello stesso giorno si terranno l ...

“Il voto referendario rischia di essere svilito da quello amministrativo”

Questa campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Senigallia e della Regione Marche che sta finendo è una delle più affollate sia di candidati che di comunicati a memoria d’uomo. Nat ...

