Stefano Steve Tomadini | chi è il tentatore di Temptation Island 2020

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Stasera, 16 settembre, partirà la nuova edizione di '', in prima serata, su Canale 5. A guidare il viaggio nei sentimenti è Alessia Marcuzzi. Sei coppie (Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, Nadia e Antonio Giungo, Anna e Gennaro, Alberto Maritato e Speranza Capasso, Sofia e Amedeo, Serena e Davide) mettono alla prova il loro amore giunto per un motivo o per altro a un bivio. L'obiettivo è avere la certezza di condividere la vita con la persona giusta. Conosciamo meglio uno dei tentatori di questa ottava stagione del docureality che, in questi anni, ha appassionato milioni di italiani. Si chiama: chi è il...

Il primo concerto dedicato a Grossman e poi altre 30 serate Il sindaco Fabbri: spazio fondamentale e glorioso per la città Saranno i Four For Steve ad inaugurare la 22ª edizione di Ferrara in Jazz, ra ...(ANSA) - ROMA, 15 SET - Alessia Marcuzzi torna a vestire i panni della confidente di sei coppie, non famose, che mettono alla prova il loro amore. Mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5 pa ...