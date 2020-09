Risposta alla dichiarazione di Fabio Berardini, Carlo Ugo de Girolamo e Paolo Romano (Di mercoledì 16 settembre 2020) : “La piattaforma Rousseau deve essere gestita direttamente dal Movimento 5 Stelle tramite un organismo eletto democraticamente e trasparente su ogni spesa”. Quanto formulato dalla richiesta è già realtà. L’Associazione MoVimento 5 Stelle, nel rispetto dell’art. 1 comma c dello Statuto del MoVimento 5 Stelle, fornisce già oggi – attraverso i suoi organi associativi e politici votati democraticamente dagli iscritti – le disposizioni politiche all’Associazione Rousseau che si occupa, attraverso strumenti e servizi informatici, di rendere operative le indicazioni ricevute: Dal Capo Politico: che decide, ad esempio, quando e se promuovere votazioni tra gli iscritti, quali quesiti sottoporre al voto o che valuta (approvando o escludendo) le candidature dei candidati del MoVimento 5 Stelle in tutte le sue ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 16 settembre 2020) : “La piattaforma Rousseau deve essere gestita direttamente dal Movimento 5 Stelle tramite un organismo eletto democraticamente e trasparente su ogni spesa”. Quanto formulato drichiesta è già realtà. L’Associazione MoVimento 5 Stelle, nel rispetto dell’art. 1 comma c dello Statuto del MoVimento 5 Stelle, fornisce già oggi – attraverso i suoi organi associativi e politici votati democraticamente dagli iscritti – le disposizioni politiche all’Associazione Rousseau che si occupa, attraverso strumenti e servizi informatici, di rendere operative le indicazioni ricevute: Dal Capo Politico: che decide, ad esempio, quando e se promuovere votazioni tra gli iscritti, quali quesiti sottoporre al voto o che valuta (approvando o escludendo) le candidature dei candidati del MoVimento 5 Stelle in tutte le sue ...

AlbertoBagnai : La risposta è nella domanda, segnatamente nel sostantivo “giornalista”. Professione che, grazie alla superficialità… - Pontifex_it : La risposta cristiana alla pandemia e alle conseguenti crisi socio-economiche si basa sull’amore, anzitutto l’amore… - poliziadistato : 'Quando ti specchi negli occhi dell'altro, anche se solo per un secondo, capisci che siamo tutti uguali. La rispost… - zazoomblog : Risposta alla dichiarazione di Fabio Berardini Carlo Ugo de Girolamo e Paolo Romano - #Risposta #dichiarazione… - JacobinItalia : La nonviolenza come risposta collettiva, corale, gioiosa al lutto per sfuggire alla depressione, nel nuovo libro di… -

Ultime Notizie dalla rete : Risposta alla Vertenza “La Fabbrica”, nessuna risposta alla richiesta d'incontro dei lavoratori Salernonotizie.it Notizie dalla Giunta

Trieste, 16 set - Dal 1° maggio al 31 agosto di quest'anno in Friuli Venezia Giulia sono stati eseguiti 263.233 tamponi su 121.321 persone. Questo il dato emerso oggi a Trieste nel corso della seduta ...

PlayStation 5: Sony nega i tagli alla produzione

Per Sony sono giorni molto importanti in vista dell'arrivo della prossima generazione di console. Microsoft infatti ha anticipato la casa nipponica comunicando prezzi e data di lancio di Xbox Series X ...

Società di Studi Fiumani: 60 anni di vita e rinascita in esilio (1960-2020)

Il Presidente Giovanni Stelli ricorda che la Società di Studi Fiumani compie il 22 settembre di quest’anno il 60° anniversario della sua rifondazione in esilio a Roma. L’Archivio Museo storico di Fiu ...

Trieste, 16 set - Dal 1° maggio al 31 agosto di quest'anno in Friuli Venezia Giulia sono stati eseguiti 263.233 tamponi su 121.321 persone. Questo il dato emerso oggi a Trieste nel corso della seduta ...Per Sony sono giorni molto importanti in vista dell'arrivo della prossima generazione di console. Microsoft infatti ha anticipato la casa nipponica comunicando prezzi e data di lancio di Xbox Series X ...Il Presidente Giovanni Stelli ricorda che la Società di Studi Fiumani compie il 22 settembre di quest’anno il 60° anniversario della sua rifondazione in esilio a Roma. L’Archivio Museo storico di Fiu ...