Referendum | Minniti | Vi spiego il mio Sì

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Marco, finora non si è pronunciato. Come voterà alcostituzionale?Veda, se anziché avere di fronte una consultazione popolare fossimo ad un seminario di filosofia teoretica, il modo più semplice per affrontare tutto sarebbe quello di tirare fuori dal cilindro una parola tedesca: Aufhebung. In filosofia è quasi una parola magica.In che senso? È Hegel, la dialettica…Esattamente, la parola chiave della dialettica hegeliana. Tradotto ha un doppio significato: innalzare, superare ed insieme conservare. In italiano non abbiamo nessun termine che abbia lo stesso contenuto. Noi abbiamo bisogno di un; che contenga il no e di un no che contenga il;. È evidente che molte delle preoccupazioni di coloro che sostengono il no sono ...