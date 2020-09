Referendum, Landini (Cgil): “Problemi del Parlamento non si risolvono con taglio parlamentari. Servono riforme più serie” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “I problemi del Parlamento non si risolvono con taglio parlamentari. Su questo abbiamo espresso criticità, il problema della crisi di rappresentanza richiede riforme più serie” queste le parole di Maurizio Landini, segretario della Cgil durante la conferenza stampa di presentazione dello sciopero generale di venerdì 18 settembre. L'articolo Referendum, Landini (Cgil): “Problemi del Parlamento non si risolvono con taglio parlamentari. Servono riforme più serie” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) “I problemi delnon sicon. Su questo abbiamo espresso criticità, il problema della crisi di rappresentanza richiedepiù serie” queste le parole di Maurizio, segretario delladurante la conferenza stampa di presentazione dello sciopero generale di venerdì 18 settembre. L'articolo): “Problemi delnon siconpiù serie” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (Referendum, Landini (Cgil): “Problemi del Parlamento non si risolvono con taglio parlamentari. Servono riforme più… - GiuseppeDelll : E abbiamo capito da che parte sta anche Landini... Referendum, Landini (Cgil): “Problemi del Parlamento non si ris… - Affaritaliani : Referendum, Cgil: libertà di voto. Ma Landini fa capire che voterà No - Affaritaliani : Referendum, Cgil: libertà di voto Ma Landini fa capire che voterà No - secondarepubbl1 : @SilverSlayer_98 esatto la casta diventa ancora più casta e, l'argomento principale del 'SI' è lo stesso argomento… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Landini Referendum, Cgil: libertà di voto. Ma Landini fa capire che voterà No Affaritaliani.it Referendum, Cgil: libertà di voto. Ma Landini fa capire che voterà No

"Abbiamo piu' volte espresso un giudizio critico rispetto all'idea che i problemi del funzionamento del Parlamento e dell'assenza di una legge elettorale non si risolvono solo con la riduzione dei par ...

Sciopero generale 18 settembre, sindacati: “Non avrà ricadute sul voto di domenica”

Si è parlato anche del voto di domenica durante la conferenza stampa dei segretari generali di Cgil, Cisl, Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan, Pierpaolo Bombardieri, in cui sono stati illustrati ...

Intervista a Marco Boato sul referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari

06:00 Fai Notizia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Agenda della settimana a cura di Roberta Jannuzzi e Federico Punzi 07:30 Nota antiproibizionista ...

"Abbiamo piu' volte espresso un giudizio critico rispetto all'idea che i problemi del funzionamento del Parlamento e dell'assenza di una legge elettorale non si risolvono solo con la riduzione dei par ...Si è parlato anche del voto di domenica durante la conferenza stampa dei segretari generali di Cgil, Cisl, Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan, Pierpaolo Bombardieri, in cui sono stati illustrati ...06:00 Fai Notizia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Agenda della settimana a cura di Roberta Jannuzzi e Federico Punzi 07:30 Nota antiproibizionista ...