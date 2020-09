Quattro mesi dopo riapre il ponte giudicato insicuro: per ora stop ad autobus e scuolabus (Di mercoledì 16 settembre 2020) A distanza di Quattro mesi dallo stop di maggio , dettato dalla Città Metropolitana per motivi di insicurezza, il ponte Nuovo di Alpignano ha riaperto alla circolazione delle auto a partire dal ... Leggi su torinotoday (Di mercoledì 16 settembre 2020) A distanza didallodi maggio , dettato dalla Città Metropolitana per motivi di insicurezza, ilNuovo di Alpignano ha riaperto alla circolazione delle auto a partire dal ...

zazoomblog : Quattro mesi dopo riapre il ponte giudicato insicuro: per ora stop ad autobus e scuolabus - #Quattro #riapre… - souvrcandy : Diamo da mangiare ad un gatto che gira qua in paese da quattro anni, da due mesi circa si sono aggiunti altri due g… - IlFriuli : Coronavirus, in Fvg oltre 263mila tamponi analizzati in quattro mesi. Sono state oltre 120mila le persone sottopost… - solonews1011 : RT @Riccardi_FVG: ??#TERROMOTO 1976: LE SCOSSE DEL 15 SETTEMBRE?? A quattro mesi dalla scossa che il 6 maggio 1976 distrusse il Friuli, il 15… - paranoiavivente : @Aledoesthings Dipende da molte cose in realtà. Te lo dico perché a me succede di stare senza ciclo pure per tre o… -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro mesi In quattro mesi 263 mila tamponi - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai Intervista con il Responsabile del Settore Giovanile azzurro Federico Bargagna

Monteboro, martedì 15 settembre ore 15.30. Nell’afa da piena estate di un Centro Sportivo popolato (e meno male almeno da loro!!!) solo da ragazzi e tecnici per le misure anti Covid-19 in corso, ci in ...

Mazda, 100 anni in 10 auto

Ecco i modelli più significativi della storia di Mazda. Dalla prima, piccolissima, R360, fino alla mitica RX-7 degli anni '90 Mazda compie 100 anni e festeggia una storia tra le più originali nell'ind ...

Coronavirus, De Luca: “Pronti a onda d’urto altro che campagna elettorale”

NAPOLI – “Le previsioni dell’Oms sono preoccupanti, ci dicono che fra ottobre e novembre avremo un’ondata pesantissima di contagio. Noi stiamo lavorando in queste ore, altro che fare campagna elettor ...

Monteboro, martedì 15 settembre ore 15.30. Nell’afa da piena estate di un Centro Sportivo popolato (e meno male almeno da loro!!!) solo da ragazzi e tecnici per le misure anti Covid-19 in corso, ci in ...Ecco i modelli più significativi della storia di Mazda. Dalla prima, piccolissima, R360, fino alla mitica RX-7 degli anni '90 Mazda compie 100 anni e festeggia una storia tra le più originali nell'ind ...NAPOLI – “Le previsioni dell’Oms sono preoccupanti, ci dicono che fra ottobre e novembre avremo un’ondata pesantissima di contagio. Noi stiamo lavorando in queste ore, altro che fare campagna elettor ...