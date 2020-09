Prete ucciso a Como, la questura: "Nessun problema psichico" per il tunisino (Di mercoledì 16 settembre 2020) Martina Piumatti  Cosa c'è dietro queste storie Prete ucciso in strada a Como Ecco chi ha ucciso il parrocoIl tunisino che ha accoltellato il don a Como non avrebbe alcun problema psichico. "È morto come un cane", ha confessato Confuso, un po' delirante, ma per nulla pentito. Secondo gli investigatori della squadra mobile di Como il tunisino Ridha Mahmoudi, 53 anni, che ha confessato l'omicidio di don Roberto Malgesini "non avrebbe alcun problema psichiatrico". Infatti, per ora non sarebbe stata trovata alcuna perizia medica in grado di riscontrarlo. Anche se la rivendicazione dell'assassinio per nulla lineare e caratterizzata da scatti di orgoglio ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Martina Piumatti  Cosa c'è dietro queste storiein strada aEcco chi hail parrocoIlche ha accoltellato il don anon avrebbe alcun. "È morto come un cane", ha confessato Confuso, un po' delirante, ma per nulla pentito. Secondo gli investigatori della squadra mobile diilRidha Mahmoudi, 53 anni, che ha confessato l'omicidio di don Roberto Malgesini "non avrebbe alcunpsichiatrico". Infatti, per ora non sarebbe stata trovata alcuna perizia medica in grado di riscontrarlo. Anche se la rivendicazione dell'assassinio per nulla lineare e caratterizzata da scatti di orgoglio ...

