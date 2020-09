“L’assessore e candidato ha già finanziato gli organizzatori del Carnevale e chiesto i loro nomi e indirizzi”: la denuncia del Pd veneto (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un assessore e candidato finanzia a pochi giorni dal voto delle Regionali in veneto un’associazione nel suo Comune che organizza il Carnevale. Non solo: chiede nomi e indirizzi dei soci, con lo scopo di cercare sponsor elettorali. È accaduto a Verona, dove l’assessore allo Sport e alle manifestazioni, Filippo Rando, che fa parte della giunta del sindaco Sboarina, ha concluso in questo modo le manifestazioni del Papà del Gnoco. La denuncia arriva dal consigliere comunale del Partito Democratico, Federico Benini: “Rando ha accordato un contributo ad un gruppo Carnevalesco del quartiere di San Massimo e, convocandone per il giorno 16 settembre il referente al fine di definire i dettagli dell’operazione, si è caldamente raccomandato di fargli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un assessore efinanzia a pochi giorni dal voto delle Regionali inun’associazione nel suo Comune che organizza il. Non solo: chiedee indirizzi dei soci, con lo scopo di cercare sponsor elettorali. È accaduto a Verona, dove l’assessore allo Sport e alle manifestazioni, Filippo Rando, che fa parte della giunta del sindaco Sboarina, ha concluso in questo modo le manifestazioni del Papà del Gnoco. Laarriva dal consigliere comunale del Partito Democratico, Federico Benini: “Rando ha accordato un contributo ad un grupposco del quartiere di San Massimo e, convocandone per il giorno 16 settembre il referente al fine di definire i dettagli dell’operazione, si è caldamente raccomandato di fargli ...

