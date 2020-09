L’Antitrust multa Poste per 5 milioni di euro. Scoppia la guerra e ora tocca al Tar (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ha fatto un certo scalpore la supermulta che l’Antitrust ha irrogato alle Poste per la mancata consegna delle raccomandate. Non solo, l’accusa è di avere pubblicizzato in modo ingannevole il servizio di recapito delle raccomandate. L’Antitrust ha dunque contestato al gruppo guidato da Matteo Del Fante una serie di comportamenti che provocano “danni non solo ai consumatori, ma anche al sistema giustizia del Paese”. Apriti cielo. Subito, ovviamente, si è aperto lo scontro tra le Poste e l’Antitrust stesso. Come racconta Andrea Ducci sul Corriere, “al centro degli accertamenti da parte dell’Autorità garante della concorrenza sono finiti alcuni disservizi nella consegna delle raccomandate”. In particolare, secondo l’Antitrust “il tentativo di recapito ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ha fatto un certo scalpore la superche l’Antitrust ha irrogato alleper la mancata consegna delle raccomandate. Non solo, l’accusa è di avere pubblicizzato in modo ingannevole il servizio di recapito delle raccomandate. L’Antitrust ha dunque contestato al gruppo guidato da Matteo Del Fante una serie di comportamenti che provocano “danni non solo ai consumatori, ma anche al sistema giustizia del Paese”. Apriti cielo. Subito, ovviamente, si è aperto lo scontro tra lee l’Antitrust stesso. Come racconta Andrea Ducci sul Corriere, “al centro degli accertamenti da parte dell’Autorità garante della concorrenza sono finiti alcuni disservizi nella consegna delle raccomandate”. In particolare, secondo l’Antitrust “il tentativo di recapito ...

ilpost : L’Antitrust ha multato Poste Italiane per 5 milioni di euro a causa della mancata consegna delle raccomandate - ilpost : L’Antitrust ha multato #Poste Italiane per 5 milioni di euro a causa della mancata consegna delle raccomandate - TgrRai : #PosteItaliane, multa da 5 milioni di euro dell'@antitrust_it. Per l'#authority, @PosteNews avrebbe lasciato l'avvi… - VendraminA : @antitrust_it @PosteNews abitualmente non suona il campanello ma lascia solo l’avviso!!! È una truffa statale legal… - LeggiOggi_it : Il postino deve sempre suonare e fare un tentativo di consegna a mano prima di lasciare l'avviso di giacenza Leggi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Antitrust multa Apple, Tribunale Ue annulla la multa miliardaria dell’Antitrust Ue Corriere della Sera