La Meloni con orecchini raffigurante Mussolini (sic!) – Ancora bufale elettorali (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una condivisione WhatsApp con errore incorporato, titolata La Meloni con orecchini raffigurante Mussolini (sic!) A parte la sintassi che ricorda il mitomane che accusava il compianto Maurizio Mosca di essere stato visto comprando la Cocaina La Meloni con orecchini raffigurante Mussolini (sic!)Foto che presenta una serie di problematicità che portano invariabilmente a scommettere sulla bufala elettorale. Tagliamo la testa al toro prima di dare un’analisi di dettaglio: la foto è sicuramente un fake tratto da un fake. È un ingrandimento di una condivisione bufalara che circola da ieri La Meloni con orecchini ... Leggi su bufale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una condivisione WhatsApp con errore incorporato, titolata Lacon) A parte la sintassi che ricorda il mitomane che accusava il compianto Maurizio Mosca di essere stato visto comprando la Cocaina Lacon)Foto che presenta una serie di problematicità che portano invariabilmente a scommettere sulla bufala elettorale. Tagliamo la testa al toro prima di dare un’analisi di dettaglio: la foto è sicuramente un fake tratto da un fake. È un ingrandimento di una condivisione bufalara che circola da ieri Lacon...

