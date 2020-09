La giornata di test MotoGP a Misano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo il GP di San Marino, e prima di quello dell’Emilia Romagna, la MotoGP è ritornata sul Misano World Circuit Marco Simoncelli per una giornata di test. Martedì i team delle case ufficiali e le squadre satellite si sono impegnate in due sessioni, per provare diverse soluzioni anche in ottica 2021. E’ il primo test per la classe regina dallo scorso febbraio, quando le moto hanno girato in Qatar in quella che doveva essere la partenza della stagione 2020. Com’è andato il test di Misano MotoGP Nella sessione del mattino, conclusasi alle 13, il più veloce è risultato Pol Espargaro. Il catalano, che nella gara di domenica scorsa ha deluso le aspettative, ha preceduto i due piloti che hanno fatto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo il GP di San Marino, e prima di quello dell’Emilia Romagna, laè ritornata sulWorld Circuit Marco Simoncelli per unadi. Martedì i team delle case ufficiali e le squadre satellite si sono impegnate in due sessioni, per provare diverse soluzioni anche in ottica 2021. E’ il primoper la classe regina dallo scorso febbraio, quando le moto hanno girato in Qatar in quella che doveva essere la partenza della stagione 2020. Com’è andato ildiNella sessione del mattino, conclusasi alle 13, il più veloce è risultato Pol Espargaro. Il catalano, che nella gara di domenica scorsa ha deluso le aspettative, ha preceduto i due piloti che hanno fatto ...

