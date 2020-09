“Hai sbagliato numero, sono Eros Ramazzotti”: incredibile gesto del cantante (Di mercoledì 16 settembre 2020) incredibile episodio raccontato al Trio Medusa da un’ascoltatrice: sbaglia numero e conosce per caso il suo idolo, Eros Ramazzotti: la reazione del cantante Eros Ramazzotti (Fonte foto: Instagram, @ramazzotti Eros)Davvero un incredibile aneddoto, quello raccontato da Valeria, un’ascoltatrice che svela a Radio Dejaay, durante la chiacchierata con il Trio Medusa, di aver conosciuto il suo idolo Eros Ramazzotti per un caso assolutamente fortuito, un numero di telefono composto per errore. Un episodio davvero particolare che ha suscitato il sorriso e il divertimento dei presenti, considerando quanto particolare sia il racconto della stessa Valeria. Sollecitata a spiegare la propria storia, l’ascoltatrice ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 settembre 2020)episodio raccontato al Trio Medusa da un’ascoltatrice: sbagliae conosce per caso il suo idolo,Ramazzotti: la reazione delRamazzotti (Fonte foto: Instagram, @ramazzotti)Davvero unaneddoto, quello raccontato da Valeria, un’ascoltatrice che svela a Radio Dejaay, durante la chiacchierata con il Trio Medusa, di aver conosciuto il suo idoloRamazzotti per un caso assolutamente fortuito, undi telefono composto per errore. Un episodio davvero particolare che ha suscitato il sorriso e il divertimento dei presenti, considerando quanto particolare sia il racconto della stessa Valeria. Sollecitata a spiegare la propria storia, l’ascoltatrice ...

