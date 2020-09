GF Vip sempre peggio: Tommaso Zorzi sfuria con la redazione e rientra (Di mercoledì 16 settembre 2020) Paura per Tommaso Zorzi che, nella casa del Grande Fratello, ha accusato sintomi simili a quelli del Covid. Dopo una litigata con la redazione, però, Tommaso è rientrato in gioco: sta bene! Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello si sono vissuti attimi di panico. Uno dei concorrenti, infatti, ha accusato febbre alta e sintomi simili a quelli del Coronavirus e, nonostante prima di entrare nel realityArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 16 settembre 2020) Paura perche, nella casa del Grande Fratello, ha accusato sintomi simili a quelli del Covid. Dopo una litigata con la, però,to in gioco: sta bene! Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello si sono vissuti attimi di panico. Uno dei concorrenti, infatti, ha accusato febbre alta e sintomi simili a quelli del Coronavirus e, nonostante prima di entrare nel realityArticolo completo: dal blog SoloDonna

Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - PDUmorista : Quando sento definire Tommaso Zorzi influencer gay mi aspetto sempre che al termine del Grande Fratello Vip mi conv… - pilvira : RT @GrandeFratello: Grazie per aver seguito la prima puntata di #GFVIP! L'appuntamento è per venerdì, sempre su #Canale5 ed in streaming su… - dimuz7 : @RAGAZZO_COMUNE Beh uno può sempre fare il Gf Vip o l’Isola 2 volte???? - GIORGINODJ : RT @MariaGr98659661: Fino ad ora la mia edizione Vip preferita è sempre stata la seconda, ma questa potrebbe davvero farmi cambiare idea. C… -