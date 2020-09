Fondi Lega | da Cipro alle Cayman | quei 19 mln “scomparsi” e le operazioni sospette

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Nell’inchiesta milanese partita dal caso Lombardia Film Commission che sta alimentando il capitolo su presuntineri alla, che si intreccia con quella genovese sui 49 milioni spariti, stanno arrivando in questi giorni in Procura diverse segnalazioni dal mondo bancario diconsiderateda parte di imprenditori con controparte laoppure società riconducibili ai contabili del Carroccio finiti ai domiciliari nei giorni scorsi, Alberto di Rubba e Andrea Manzoni. Mentre il leader del partito Matteo Salvini sfida le toghe e si dice tranquillo (“È da anni che cercano i soldi in Russia, Svizzera, Lussemburgo, leggevo anche a Panama e, li aspetto in Bolivia e Nuova Zelanda e poi è Risiko”), per ora la vicenda ha portato ...

«Mi occupo di vita vera e non di inchieste, che non commento. Posso dire di avere fiducia nella magistratura». Matteo Salvini, leader della Lega, è intervenuto mercoledì 16 settembre a Cene, uno dei C ...SL Green Realty Corp. (NYSE: SLG), il maggior locatore di uffici di Manhattan, in collaborazione con i partner Hines e National Pension Service of Korea, oggi ha inaugurato One Vanderbilt Avenue, la t ...Sono stati arrestati tre commercialisti vicini alla Lega, che secondo i magistrati sarebbero stati in grado di raggiungere «i piani altissimi della politica» L’inchiesta della procura di Milano su una ...