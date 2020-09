Fiorentina | Borja Valero | Torno con la certezza di essere a casa

(Di mercoledì 16 settembre 2020) FIRENZE - "Otto anni fa arrivai con i dubbi di chi affronta una nuova vita, in una nuova città, in un nuovo Paese. Oggicon la consapevolezza e l'assolutadi" . E' il ...

acffiorentina : B O R J A V A L E R O ?? Borja Valero è un nuovo giocatore della Fiorentina ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #ViolaArt… - acffiorentina : La tua casa. La tua gente. Bentornato, Borja ?? ?? @borjavalero20 #ForzaViola ?? #Fiorentina - acffiorentina : “Sono tornato a casa” ???? Borja ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #BorjaValero @borjavalero20 - andreafabris96 : ???? #Fiorentina, UFFICIALE: ecco Borja #Valero ????. #SerieA ???? ? - Victa_Lanyo : RT @acffiorentina: “Sono tornato a casa” ???? Borja ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #BorjaValero @borjavalero20 -

Borja Valero è tornato alla Fiorentina. La dirigenza viola ha annunciato ufficialmente poche ora fa il ritorno a casa del Sindaco, svincolatosi a fine contratto dall’Inter. Il centrocampista spagnolo ...FIRENZE - "Otto anni fa arrivai con i dubbi di chi affronta una nuova vita, in una nuova città, in un nuovo Paese. Oggi torno con la consapevolezza e l'assoluta certezza di essere a Casa". E' il messs ...Borja Valero è (di nuovo) un giocatore della Fiorentina. Lo spagnolo ha sostenuto ieri la sua prima seduta atletica, qualche ora dopo l’arrivo in città del presidente Commisso. E anche se ancora impos ...