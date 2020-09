Festival della bellezza di Verona, i relatori sono tutti maschi? Le femministe di “Non una di meno” organizzano il controfestival delle donne (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un evento gratuito e aperto a tutti, durante il quale alcune delle più importanti scrittrici, artiste e intellettuali italiane parleranno di eros, consenso, bruttezza e miti della bellezza. Si chiama “Erosive” e si terrà in piazza Bra a Verona il 18 settembre. È la risposta delle femministe di Non una di meno al Festival della bellezza di Verona, in programma fino al 19 del mese, che ha fatto molto discutere sui social per il suo programma con tutti relatori uomini. Nel corso della serata interverranno le scrittrici Michela Murgia e Chiara Valerio, l’autrice e giornalista Giulia Blasi, la filosofa Maura Gancitano, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un evento gratuito e aperto a, durante il quale alcunepiù importanti scrittrici, artiste e intellettuali italiane parleranno di eros, consenso, bruttezza e miti. Si chiama “Erosive” e si terrà in piazza Bra ail 18 settembre. È la rispostadi Non una di meno aldi, in programma fino al 19 del mese, che ha fatto molto discutere sui social per il suo programma conuomini. Nel corsoserata interverranno le scrittrici Michela Murgia e Chiara Valerio, l’autrice e giornalista Giulia Blasi, la filosofa Maura Gancitano, ...

fattoquotidiano : Renzi: “Mi sento come quello che non vince il Festival di Sanremo, ma riceve il premio della critica. Io invece vog… - istat_it : #StatisticAll Festival della #Statistica e della #Demografia ??? #Treviso ??? 18-19-20 settembre Talk condotto… - istat_it : ?? A #StatisticAll, Festival della #Statistica e della #Demografia, prende il via #Istatennis ??Primo torneo indivi… - Leo35537252 : @repubblica che tristezza....sempre più soggetti candidabili al festival della bischerata! - Sandrocaponi1 : Stasera sulla 7 il festival delle banalità e della ipocrisia, protagonista Il depresso e depressivo Walter Veltroni. -

Ultime Notizie dalla rete : Festival della Festival della Danza: a Monfalcone tutto pronto per iniziare TRIESTEALLNEWS Cagliari. Birra artigianale e buon cibo tutto il fine settimana al Parco di Monte Claro

Nonn teme emozioni l’algoritmo disegnato da Beer and Food Festival. Dal 18 settembre, il Parco di Monte Claro si animerà per tre giornate di musica e divertimento, insaporite da buon cibo e birra arti ...

Il 18 settembre parte la Bundesliga: con gli stadi aperti al 20% dei tifosi

Con l’aumento dei contagi – una curva in salita quella della pandemia – sembrava che la Bundesliga fosse corsa ai ripari. Tanto che la Cancelliera, Angela Merkel, aveva imposto il prolungamento dei di ...

I titoli delle Giornate degli Autori al Cinema Farnese dal 17 al 23 settembre

La manifestazione fa parte della storica iniziativa Da Venezia a Roma, organizzata da ANEC Lazio in collaborazione con la Biennale Cinema Continua il sodalizio fortunato tra il Cinema Farnese (Roma) e ...

Nonn teme emozioni l’algoritmo disegnato da Beer and Food Festival. Dal 18 settembre, il Parco di Monte Claro si animerà per tre giornate di musica e divertimento, insaporite da buon cibo e birra arti ...Con l’aumento dei contagi – una curva in salita quella della pandemia – sembrava che la Bundesliga fosse corsa ai ripari. Tanto che la Cancelliera, Angela Merkel, aveva imposto il prolungamento dei di ...La manifestazione fa parte della storica iniziativa Da Venezia a Roma, organizzata da ANEC Lazio in collaborazione con la Biennale Cinema Continua il sodalizio fortunato tra il Cinema Farnese (Roma) e ...