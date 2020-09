Fedriga | Lega | a Bari | ' Battaglia in Puglia importante per tutto il Paese'

(Di mercoledì 16 settembre 2020)- 'Questa è unafondamentale non soltanto per la, ma a livello nazionale'. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, oggi aper un comizio ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

Il governatore del Friuli-Venezi ...BARI - «Questa è una battaglia fondamentale non soltanto per la Puglia, ma a livello nazionale». Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, oggi a Bari per un comizio ...Nessuna dichiarazione di voto ma un orientamento «contro i giochi di palazzo». I grillini Fvg: «Ha gettato la maschera» Roberti si smarca dal leader Salvini «Taglio dei parlamentari? Voto no» TRIESTE ...