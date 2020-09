Esclusivo: ecco il documento che può smontare l’inchiesta sulla Lega (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel pieno della campagna elettorale per le regionali irrompe una nuova inchiesta giudiziaria che investe la Lega di Matteo Salvini. Agli arresti sono infatti finiti… Leggi il resto L'articolo Esclusivo: ecco il documento che può smontare l’inchiesta sulla Lega proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel pieno della campagna elettorale per le regionali irrompe una nuova inchiesta giudiziaria che investe ladi Matteo Salvini. Agli arresti sono infatti finiti… Leggi il resto L'articoloilche puòl’inchiestaproviene da Nicola Porro.

Proclamati oggi a Pescara i vincitori dell’edizione 2020: tra questi Il Safari del Tartufo, Burro alla bava di Lumaca, Evochain, Agriresort REGIONE – C’è l’agriyoga tra gli ulivi e il burro alla bava ...

Apple Watch Series 6, ecco i prezzi

Sensore e app Livelli O2 per misurare l’ossigeno nel sangue e nuove finiture per le casse. Il dispositivo sarà dotato anche del nuovo watchOS 7. Apple ha ufficializzato l'arrivo sul mercato del nuovo ...

Regione Calabria, ecco il bando per la Ciclovia dei Parchi: fondi per 4 milioni

«Tra i requisiti di partecipazione al bando, pubblicato oggi, per la selezione e il finanziamento di interventi per il miglioramento delle condizioni e degli standard di offerte e fruizione turistica ...

