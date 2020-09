ESCLUSIVA – Calciomercato | un club di Serie C su Loris Néry | le parole dell’intermediario e la scheda del francese

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Un nome da seguire con attenzione per ilitaliano. Stiamo parlando diNéry, calciatorecon un buon passato in Francia. Adesso è seguito da undel campionato diC e potrebbe iniziare una nuova avventura in un altro torneo. LADINERY Si tratta di un terzino destro naturale, ma che può essere impiegato anche sulla fascia sinistra. E’ bravo con entrambi i piedi, riesce ad essere pericoloso anche in fase offensiva. Ha iniziato la carriera della giovanili del Saint-Étienne, poi è stato promosso in prima squadra dove si è messo in mostra con buone prestazioni. L’esperienza più importante è stata con la maglia del Valenciennes, dal 2012 al 2018 ...

TORINO - La svolta narrata in esclusiva un paio di giorni fa ha messo in moto nuove trattative: siamo passati alla Fase 2, per Torreira. Il regista, finito ai margini a Londra, ha aumentato il carico ...1. Perché Milik non si decide ad andare alla Roma? 2. Perché Suarez fa comunque l'esame di italiano per il passaporto se la Juve non lo prende più? 3. Perché Dzeko non è ancora arrivato? 4. Perché è G ...E' tempo di Europa League per il nuovo Milan di Stefano Pioli che si appresta ad affrontare la prima gara ufficiale di stagione a una manciata di settimane dalla conclusione della passata, appena fini ...