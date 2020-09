Don Malgesini, i commenti di un giornalista del Tg2: «L’omicida è un immigrato clandestino violento e mafioso» (Di mercoledì 16 settembre 2020) «L’omicida è un immigrato clandestino violento e mafioso. Gli immigrazionisti che sui media e la rete cercano, come al solito, di derubricare l’ennesimo atto di violenza da parte dei migranti come atto di follia devono farsene una ragione. Siamo in pericolo, tutti». Sono le parole non di un utente qualunque ma di Andrea Romoli, giornalista del Tg2, in un post su Facebook in cui commenta l’uccisione di don Malgesini a Como. In un altro commento, usa parole ancora più dure. «Preti degli ultimi entrambi ed è una incredibile coincidenza proprio nel giorno del 27 mo anniversario del compleanno ( e dell’assassinio) di 3P… Certo, Padre Puglisi è stato ucciso dalla mafia, don Roberto da uno squilibrato… ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 settembre 2020) «L’omicida è un. Gli immigrazionisti che sui media e la rete cercano, come al solito, di derubricare l’ennesimo atto di violenza da parte dei migranti come atto di follia devono farsene una ragione. Siamo in pericolo, tutti». Sono le parole non di un utente qualunque ma di Andrea Romoli,del Tg2, in un post su Facebook in cui commenta l’uccisione di dona Como. In un altro commento, usa parole ancora più dure. «Preti degli ultimi entrambi ed è una incredibile coincidenza proprio nel giorno del 27 mo anniversario del compleanno ( e dell’assassinio) di 3P… Certo, Padre Puglisi è stato ucciso dalla mafia, don Roberto da uno squilibrato… ...

NekOfficial : Non ho conosciuto Don Roberto Malgesini. Mi inchino dinnanzi a lui e a tutti quelli che donano la loro vita per gli… - Avvenire_Nei : Prete ucciso a #Como. Il vescovo: «Don #Roberto è un martire della carità» - Agenzia_Ansa : Don Roberto Malgesini, 51 anni, ucciso questa mattina in centro a Como. A sferrare le coltellate mortali sarebbe st… - KarlOne71 : RT @EL10juve: Sia la Questura (che lo conosceva) che i Servizi Sociali (che lo seguivano) smentiscono che l'assassino di Don Malgesini sia… - redsox442542 : RT @RadioSavana: Como, don Malgesini, conosciuto in città per il suo impegno a favore dei migranti, è stato brutalmente ucciso con una colt… -