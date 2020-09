Commercio, prove di rilancio: in arrivo 180mila euro (Di mercoledì 16 settembre 2020) Centottantamila euro come volano per la ricostruzione economica e territoriale dopo l'emergenza sanitaria. È la cifra stanziata dalla Regione Lombardia a favore del neonato Distretto del Commercio ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 16 settembre 2020) Centottantamilacome volano per la ricostruzione economica e territoriale dopo l'emergenza sanitaria. È la cifra stanziata dalla Regione Lombardia a favore del neonato Distretto del...

Per superare la crisi derivata dal Covid-19, le imprese italiane stanno utilizzando le tecnologie digitali riconosciute e messe a disposizione della Repubblica Popolare Cinese: lo sostiene la società ...

Commercio, prove di rilancio: in arrivo 180mila euro

Centottantamila euro come volano per la ricostruzione economica e territoriale dopo l’emergenza sanitaria. È la cifra stanziata dalla Regione Lombardia a favore del neonato Distretto del commercio del ...

False borse di marca e accessori griffati ’intercettati’ in aeroporto

Borse e accessori griffati che avrebbero fruttato più di venticinquemila euro. Peccato che erano falsi. Nell’ambito dei controlli che mirano a contrastare i traffici illeciti, i funzionari dell’Agenzi ...

