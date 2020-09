Caso escort e Berlusconi: in Appello ridotta la pena di Tarantini (Di mercoledì 16 settembre 2020) Uno sconto di cinque anni grazie alla prescrizione di alcuni reati e al riconoscimento delle attenuanti generiche: è quello che ha ottenuto in Appello Giampaolo Tarantini, il faccendiere che in primo grado era stato condannato a 7 anni e 10 mesi a novembre del 2015. Adesso, invece, dovrà scontare solo due anni e 10 mesi. Contro di lui l’accusa è di aver reclutato e portato delle escort nelle residenze di Silvio Berlusconi nel 2008 e 2009. Lo scorso febbraio il procuratore generale della Corte di Appello aveva chiesto una condanna di sei anni per Tarantini, ma i reati riferiti a diversi episodi di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione sono andati in prescrizione, inoltre sono state riconosciute le attenuanti generiche che in primo grado erano ... Leggi su blogo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Uno sconto di cinque anni grazie alla prescrizione di alcuni reati e al riconoscimento delle attenuanti generiche: è quello che ha ottenuto inGiampaolo, il faccendiere che in primo grado era stato condannato a 7 anni e 10 mesi a novembre del 2015. Adesso, invece, dovrà scontare solo due anni e 10 mesi. Contro di lui l’accusa è di aver reclutato e portato dellenelle residenze di Silvionel 2008 e 2009. Lo scorso febbraio il procuratore generale della Corte diaveva chiesto una condanna di sei anni per, ma i reati riferiti a diversi episodi di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione sono andati in prescrizione, inoltre sono state riconosciute le attenuanti generiche che in primo grado erano ...

