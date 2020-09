Calciomercato Milan, Milenkovic e Chiesa i primi obiettivi: la strategia della dirigenza rossonera (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si accende il Calciomercato del Milan.Dopo l'acquisto di Sandro Tonali, la dirigenza del club rossonero starebbe cercando di regalare al tecnico Stefano Pioli altri rinforzi di assoluta qualità. I nomi, quelli che si fanno ormai da giorni, sarebbero quelli di Nikola Milenkovic e Federico Chiesa, rispettivamente terzino e attaccante della Fiorentina. Le situazioni di mercato intorno ai due calciatori sarebbero molto diverse: se per il difensore serbo - che non rinnoverà il suo contratto con i toscani - la cessione sembra ormai una formalità, per l'esterno italiano i dubbi su un eventuale addio sarebbero molteplici, visto e considerato che il patron dei fiesolani Rocco Commisso non ha alcun bisogno di far partire uno dei giocatori ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si accende ildel.Dopo l'acquisto di Sandro Tonali, ladel club rossonero starebbe cercando di regalare al tecnico Stefano Pioli altri rinforzi di assoluta qualità. I nomi, quelli che si fanno ormai da giorni, sarebbero quelli di Nikolae Federico, rispettivamente terzino e attaccanteFiorentina. Le situazioni di mercato intorno ai due calciatori sarebbero molto diverse: se per il difensore serbo - che non rinnoverà il suo contratto con i toscani - la cessione sembra ormai una formalità, per l'esterno italiano i dubbi su un eventuale addio sarebbero molteplici, visto e considerato che il patron dei fiesolani Rocco Commisso non ha alcun bisogno di far partire uno dei giocatori ...

