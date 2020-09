Berrettini-Coria in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Matteo Berrettini affronta Federico Coria oggi al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Il romano è pronto a esordire nel torneo di casa contro l’argentino: una contesa agevole sulla carta per il numero quattro del seeding. La sfida odierna, nella giornata di mercoledì 16 settembre, è in programma non prima delle ore 11:00 sul Centrale. La copertura televisiva del torneo maschile è affidata a Sky Sport con la diretta streaming disponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti durante la settimana di Roma. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Matteoaffronta Federicoal secondo turno degliBNL d’Italia. Il romano è pronto a esordire nel torneo di casa contro l’argentino: una contesa agevole sulla carta per il numero quattro del seeding. La sfida odierna, nella giornata di mercoledì 16 settembre, è in programma non prima delle ore 11:00 sul Centrale. La copertura televisiva del torneo maschile è affidata a Sky Sport con ladisponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti durante la settimana di Roma.

