Bassolino striglia i consiglieri e punta al Comune

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Lata è diretta al Consiglio comunale, ma gli occhi sonoti su Palazzo San Giacomo. Antoniosferra il colpo all’indomani dell’assise sciolta per mancanza del numero legale. “Napoli è da tempo senza maggioranza e senza opposizione. È senza una maggioranza vera e reale in grado di farsi carico della vita quotidiana (manutenzione di strade e di parchi, trasporto pubblico, servizi sociali e civili)” scrive dal suo ormai inseparabile I-pad. Conseguenza del Consiglio sciolto la mancata discussione di una delibera importante come quella sull’assunzione delle maestre di sostegno ai diversamente abili. “Napoli è senza una vera e seria opposizione capace di confliggere quando è necessario e di fare il suo dovere ...