A Bari e in provincia 51 nuovi casi covid e un decesso: 31 collegati a casi isolati in precedenza (Di mercoledì 16 settembre 2020) A Bari e provincia sono 51 i nuovi casi di coronavirus rilevati nel bollettino regionale del 16 settembre 2020. Ravvisato anche un decesso, secondo quanto spiega il dg Asl Bari Antonio Sanguedolce: '... Leggi su baritoday (Di mercoledì 16 settembre 2020) Asono 51 idi coronavirus rilevati nel bollettino regionale del 16 settembre 2020. Ravvisato anche un, secondo quanto spiega il dg AslAntonio Sanguedolce: '...

msgelmini : In provincia di #Bari per visitare un’azienda che da anni realizza macchine per l’estrazione dell’olio di oliva. È… - matteosalvinimi : Buona domenica Amici! Oggi ancora tantissimi appuntamenti in Puglia, se siete in zona fatemi compagnia- Alle 9 sa… - CassanoLiveIt : #Cassano Coronavirus: nuovi casi a quota 103. In provincia di Bari 51 contagi e un decesso - Carla51C : RT @msgelmini: In provincia di #Bari per visitare un’azienda che da anni realizza macchine per l’estrazione dell’olio di oliva. È l’Italia… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: #Coronavirus 103 nuovi casi positivi su 4.571 test. Un decesso in provincia di Bari #ioseguoTgr -