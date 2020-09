Va allo sportello dell’Inps e scopre che per il sistema è morto da sette mesi: il caso di un 30enne di Vigevano, Pavia (Di martedì 15 settembre 2020) Era andato allo sportello dell’Inps per richiedere le credenziali dello Spid, il sistema pubblico di identità digitale, per accedere ai servizi previdenziali online. Ma Mohamed Aly, 30enne di Vigevano (Pavia), ha scoperto che, secondo il sistema, lui era morto sette mesi fa. La data del suo decesso era stata registrata al 14 febbraio. La storia è stata raccontata dallo stesso Aly al giornale La Provincia Pavese, ma non è finita qui: quando il trentenne ha spiegato l’errore all’impiegata, mostrando i documenti, la donna non gli ha creduto e anzi lo ha accusato di essersi appropriato dei documenti di un’altra persona, defunta, per ottenere le credenziali. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Era andatodell’Inps per richiedere le credenziali dello Spid, ilpubblico di identità digitale, per accedere ai servizi previdenziali online. Ma Mohamed Aly,di), ha scoperto che, secondo il, lui erafa. La data del suo decesso era stata registrata al 14 febbraio. La storia è stata raccontata dstesso Aly al giornale La Provincia Pavese, ma non è finita qui: quando il trentenne ha spiegato l’errore all’impiegata, mostrando i documenti, la donna non gli ha creduto e anzi lo ha accusato di essersi appropriato dei documenti di un’altra persona, defunta, per ottenere le credenziali. Una ...

bfogli1 : RT @fattoquotidiano: Va allo sportello dell’Inps e scopre che per il sistema è morto da sette mesi: il caso di un 30enne di Vigevano, Pavia… - fattoquotidiano : Va allo sportello dell’Inps e scopre che per il sistema è morto da sette mesi: il caso di un 30enne di Vigevano, Pa… - CanettiQueen : @freeMimma @alesaura Però una votazione minima di 102 per portare le lettere..........quando allo sportello ci sono… - didioptz : Ieri ho partecipato alla giornata di apertura della #Digital #Business #Week, patrocinata da @ConfcommercioPA da se… - buscien : @industriaporn chi è quella cogliona allo sportello 8??? -

Ultime Notizie dalla rete : allo sportello Va allo sportello dell’Inps e scopre che per il sistema è morto da sette mesi: il caso di un 30enne di… Il Fatto Quotidiano L'Antitrust ha multato Poste per le raccomandate non consegnate

Sanzione da 5 milioni di euro per pratiche scorrette in relazione al servizio di consegna delle raccomandate: danni ai consumatori e al sistema della giustizia L’Autorità garante della concorrenza e d ...

Cagliari, turista aggredito e derubato in largo Carlo Felice

Aggredito, colpito con un pugno e derubato del telefono cellulare. Violenza nel centro di Cagliari, durante le notte: un turista è stato rapinato nel largo Carlo Felice mentre si trovava nelle vicinan ...

Dai medicinali al latte: riattivato lo sportello sociale di Croce Rossa

Sportello di ascolto, distribuzione di viveri, fornitura di latte artificiale e pannolini. Sono queste le attività di supporto sociale riattivate dalla Croce Rossa di Piacenza nella sede di viale Malt ...

Sanzione da 5 milioni di euro per pratiche scorrette in relazione al servizio di consegna delle raccomandate: danni ai consumatori e al sistema della giustizia L’Autorità garante della concorrenza e d ...Aggredito, colpito con un pugno e derubato del telefono cellulare. Violenza nel centro di Cagliari, durante le notte: un turista è stato rapinato nel largo Carlo Felice mentre si trovava nelle vicinan ...Sportello di ascolto, distribuzione di viveri, fornitura di latte artificiale e pannolini. Sono queste le attività di supporto sociale riattivate dalla Croce Rossa di Piacenza nella sede di viale Malt ...