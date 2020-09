Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, orrore senza eguali da parte degli haters:” tua figlia si ammalerà di Sla” (Di martedì 15 settembre 2020) Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ancora una volta vittime degli haters Non è la prima volta che Sonia Bruganelli finisce vittima dei suoi haters. La moglie di Bonolis è spesso soggetta a critiche ed insulti da parte del web, che spesso l’accusa di ostentare le proprie ricchezze. Qualche volta è accaduto anche che i cosiddetti leoni da tastiera se la prendono con i suoi figli, sopratutto con Silvia che già ha alcuni problemi di salute. In questo caso, però, qualcuno sotto falso nome di Padre Pio ha davvero esagerato indignando non solo la stessa Bruganelli ma anche tutti i suoi fan che la sostengono. La moglie di Bonolis sorride ... Leggi su controcopertina (Di martedì 15 settembre 2020)ancora una volta vittimeNon è la prima volta chefinisce vittima dei suoi. La moglie diè spesso soggetta a critiche ed insulti dadel web, che spesso l’accusa di ostentare le proprie ricchezze. Qualche volta è accaduto anche che i cosiddetti leoni da tastiera se la prendono con i suoi figli, sopratutto con Silvia che già ha alcuni problemi di salute. In questo caso, però, qualcuno sotto falso nome di Padre Pio ha davvero esagerato indignando non solo la stessama anche tutti i suoi fan che la sostengono. La moglie disorride ...

