Riapertura scuola, quattro classi in isolamento: trovati alunni positivi (Di martedì 15 settembre 2020) quattro classi di quattro istituti diversi sono finite in isolamento a distanza di 24 ore dalla Riapertura delle scuole. E’ accaduto a Milano, gli alunni risultati finora positivi al Covid-19 sarebbero quattro. Lo ha comunicato l’Ats di Milano, che spiega di aver ricevuto “oggi le segnalazioni di quattro … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 settembre 2020)diistituti diversi sono finite ina distanza di 24 ore dalladelle scuole. E’ accaduto a Milano, glirisultati finoraal Covid-19 sarebbero. Lo ha comunicato l’Ats di Milano, che spiega di aver ricevuto “oggi le segnalazioni di… L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuola Inizio scuola, Gissi: “Quasi 150mila cattedre ancora vacanti. Riapertura con tante criticità” Orizzonte Scuola Covid: test all'ingresso in Sardegna, il governo impugna l'ordinanza

Sono 1.229 i contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore, 221 in più di ieri. Ma rispetto al giorno precedente sono quasi raddoppiati i tamponi processati: 80.517 contro 45.309. Le vittime sono state 9, ...

Spazi non ancora pronti a Colere Sciopero digitale della scuola primaria

I lavori a scuola sforano i tempi prefissati, le mamme di Colore non ci stanno e rifiutano le lezioni a casa, a distanza. Il commissario: verifiche in corso. Didattica in presenza, ma non per tutti: a ...

Scuole aperte ma mancano 150mila prof e 20mila ausiliari

Il D-Day della scuola italiana è arrivato. In 13 Regioni su 21 - che si aggiungono all’Alto Adige partito il 7 - la mattina del 14 settembre è suonata la prima campanella dell’anno scolastico 2020/21 ...

