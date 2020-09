Pestaggio brutale a Savona, 22enne picchiato e trascinato per i capelli dal branco: 5 arresti (Di martedì 15 settembre 2020) Pestaggio a Savona, 22enne picchiato e trascinato per i capelli: 5 arresti A pochi giorni dalla morte di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni ucciso a Colleferro nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre, a Savona cinque ragazzi sono stati arrestati per lesioni e sequestro di persona per un Pestaggio ai danni di un 22enne, finito in ospedale e dimesso con una prognosi di un mese. Una rissa che per fortuna non ha avuto le stesse tragiche conseguenze di quella di Colleferro. Tutto è avvenuto lo scorso 1 giugno, ma solo oggi – martedì 15 settembre 2020 – i carabinieri di Savona hanno arrestato i cinque presunti colpevoli su ordinanza emessa dal gip ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020)per i: 5A pochi giorni dalla morte di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni ucciso a Colleferro nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre, acinque ragazzi sono stati arrestati per lesioni e sequestro di persona per unai danni di un, finito in ospedale e dimesso con una prognosi di un mese. Una rissa che per fortuna non ha avuto le stesse tragiche conseguenze di quella di Colleferro. Tutto è avvenuto lo scorso 1 giugno, ma solo oggi – martedì 15 settembre 2020 – i carabinieri dihanno arrestato i cinque presunti colpevoli su ordinanza emessa dal gip ...

