Palazzo Chigi finalmente invia alle Camere le linee del Recovery Fund. Gualtieri: 'Non sarà una somma di richieste' (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo il confronto parlamentare entro il 15 ottobre verrà spedito a Bruxelles per il via libera alla prima tranche di aiuti. 'Ci sono spese per la modernizzazione del paese', ha detto il ministro dell'... Leggi su tg.la7 (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo il confronto parlamentare entro il 15 ottobre verrà spedito a Bruxelles per il via libera alla prima tranche di aiuti. 'Ci sono spese per la modernizzazione del paese', ha detto il ministro dell'...

borghi_claudio : L'intervista a Tria su Libero è... è... non mi viene la parola. Monetizzazione debito, fare emissioni di Bot perch… - Palazzo_Chigi : Avvio anno scolastico, nota della Presidenza del Consiglio - Palazzo_Chigi : Punto stampa del Presidente @GiuseppeConteIT ?? In diretta da Norcia - 1962EisRialto : @QuintoValter @Palazzo_Chigi Diciamo che non c’è L ho con la signora Azzolina ma con il ministro, detto questo le v… - Predicatore2 : @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT ...aho . .. stai più in TV che sulla scrivania a studiare. . ... ridicolo -