Nuova Opel Insignia esce da linea di produzione di Rùsselsheim

Ha preso ufficialmente il via la produzione della Nuova Insigna, l'ammiraglia di Opel. Si tratta dsi una Sports Tourer di colore Satin Steel Grey che è uscita dalla linea di produzione della sede centrale, alla presenza del sindaco di Rùsselsheim, Udo Bausch, e del CEO del marchio del blitz, Michael Lohscheller. "Oggi è un bel giorno per Rùsselsheim. Non vedevamo l'ora che arrivasse la Nuova Opel Insignia. Ci darà nuovo slancio grazie alle sue tecnologie eccezionali e ai motori efficienti. Grazie alla Nuova Opel Insignia e ai modelli futuri che porteremo a Rùsselsheim, la fabbrica può aspettarsi un buon futuro come sede per la ...

