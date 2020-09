Lo straziante addio dei genitori di Maria Paola | aggrappati alla bara e al silenzio

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Magliette nere, passi lenti e volti scavati dsofferenza. Franca e Pino Gaglione,dinon hanno detto una parola e si sono accasciati lentamente sullabianca al centro della chiesa san Paolo Apostolo di Caivano. Non hanno voluto le telecamere e in chiesa sono state fatte entrare pochissime persone. Il resto attende fuori dalle porte della chiesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tragedia a Caivano, in provincia di Napoli: una giovane di 22 anni è morta cadendo dalla moto dopo che il fratello l'ha speronata. Maria Paola Gaglione, 22 anni, è caduta dallo scooter, a bordo del qu ...