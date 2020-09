L’Antitrust sanziona Poste per pratiche commerciali scorrette. Multa da 5 milioni. Ma il gruppo respinge ogni accusa e ricorre al Tar (Di martedì 15 settembre 2020) L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Poste Italiane una sanzione di 5 milioni, il massimo consentito dalla legge, per aver adottato una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del Consumo, consistente nella promozione, risultata ingannevole, di caratteristiche del servizio di recapito delle raccomandate e del servizio di Ritiro Digitale delle raccomandate. In particolare, l’Antitrust ha accertato che il tentativo di recapito delle raccomandate non viene sempre esperito con la tempistica e la certezza enfatizzate nei messaggi pubblicitari, venendo, peraltro, frequentemente effettuato con modalità diverse da quelle prescritte dalla legge. Infatti, Poste Italiane talvolta utilizza per comodità il deposito dell’avviso di giacenza della raccomandata nella ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 settembre 2020) L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato aItaliane una sanzione di 5, il massimo consentito dalla legge, per aver adottato una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del Consumo, consistente nella promozione, risultata ingannevole, di caratteristiche del servizio di recapito delle raccomandate e del servizio di Ritiro Digitale delle raccomandate. In particolare, l’Antitrust ha accertato che il tentativo di recapito delle raccomandate non viene sempre esperito con la tempistica e la certezza enfatizzate nei messaggi pubblicitari, venendo, peraltro, frequentemente effettuato con modalità diverse da quelle prescritte dalla legge. Infatti,Italiane talvolta utilizza per comodità il deposito dell’avviso di giacenza della raccomandata nella ...

