Internazionali BNL d'Italia 2020: 8 italiani al secondo turno, prima volta nella storia (Di martedì 15 settembre 2020) Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso. Questi sono i nomi degli 8 italiani al secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2020, traguardo storico per il movimento italiano, che per la prima volta fa registrare un numero così elevato di atleti alla seconda sfida del Masters 1000 romano. Musetti ha sorpreso superando Stanislas Wawrinka, mentre Travaglia e Cecchinato hanno avuto la meglio su avversari particolarmente insidiosi come Taylor Fritz e Kyle Edmund. Sinner e Sonego hanno domato gli imprevedibili Benoit Paire e Nikoloz Basilashvili. Caruso ha lottato ed è riuscito a spuntarla contro Tennys Sandgren, con Berrettini e Fognini beneficiari di un ...

