In carcere ma prendevano il reddito di cittadinanza | 30 denunciati a Foggia | tra loro anche detenuti per associazione mafiosa

Percepivano il reddito di cittadinanza anche se sono detenuti in carcere. È quanto ha scoperto la Guardia di finanza di Foggia che ha denunciato 30 persone. I finanzieri della compagnia di San Severo hanno passato al setaccio la posizione di 169 persone, nei confronti dei quali dall'entrata in vigore del provvedimento è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare. Tra i detenuti che hanno percepito il reddito di cittadinanza, ci sono anche persone in carcere per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, rapina, evasione.

Percepivano il reddito di cittadinanza nonostante fossero detenuti: sono 30 le persone denunciate al termine di indagini eseguite dalla Guardia di Finanza di Foggia. I 30, fra cui alcuni detenuti per ...

