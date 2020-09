Notiziedi_it : Il messaggio di Ciro al funerale di Maria Paola: Correvamo verso la nostra libertà - Today_it : Il messaggio di Ciro alla fidanzata morta: 'Il mio cuore è con te, ti amerò oltre le nuvole' - lucio22673283 : Caivano, il funerale di Maria Paola Gaglione. Il messaggio di Ciro: «Il mio cuore sarà lì con te» - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ragazza morta a Caivano, il messaggio d'addio di Ciro: 'Il mio cuore è con te' #Caivano - msn_italia : Caivano, il funerale di Maria Paola Gaglione. Il messaggio di Ciro: «Il mio cuore sarà lì con te» -

L’ultimo saluto a Maria Paola, la ragazza di 22 anni inseguita e speronata dal fratello che non sopportava la sua relazione con un ragazzo trans. Continua a far discutere la morte di Maria Paola Gagli ..."Qui siamo in chiesa, il luogo dove l'odio tace. Non c'è posto per l'odio in chiesa". Così don Maurizio Patriciello all'omelia dei funerali di Maria Paola Gaglione. La salma della 18enne morta durante ...Puntata difficile oggi a Pomeriggio Cinque, nella quale Barbara d’Urso ha scelto di occuparsi subito del caso di Caivano. La conduttrice ha inviato uno dei suoi giornalisti a riprendere in diretta le ...