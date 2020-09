Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco svela un retroscena inedito sull'ex Massimiliano Morra (VIDEO) (Di martedì 15 settembre 2020) Adua Del Vesco si sfoga con Matilde Brandi nella casa del Grande Fratello Vip, e torna a parlare di alcuni retroscena sulla rottura con Massimiliano Morra. Leggi su comingsoon (Di martedì 15 settembre 2020)Delsi sfoga con Matilde Brandi nella casa delVip, e torna a parlare di alcunia rottura con

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - MarioManca : L'isolamento dal mondo esterno doveva essere uno dei principi fondamentali per la costruzione del «Grande Fratello»… - _potaatoss_ : RT @girlannoiata: ma io al grande fratello ci voglio gianmarco zagato. - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Flavia Vento in lacrime a meno di 24 ore dall’ingresso: “Non li ho mai lasciati da soli, a mia… -