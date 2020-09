Giancarlo Magalli nuova frecciata per Adriana Volpe, “Tornerà a I fatti vostri quando io sarò morto” (Di martedì 15 settembre 2020) Giancarlo Magalli è al timone di una nuova edizione de “I fatti vostri”, fortunatissima trasmissione di Rai uno che quest’anno condurrà affiancato da Samantha Togni. Le donne accanto a Magalli, negli anni, si sono succedute, da Adriana Volpe con la quale ha sempre avuto un pessimo rapporto tanto da finire nelle aule di tribunale a Roberta Morise, ex fidanzata di Carlo Conti a Samantha Togni. La lite con Adriana Volpe e Marcello Cirillo Giancarlo Magalli fino a qualche anno fa conduceva “I fatti vostri” con Adriana Volpe e Marcello Cirillo. Tra Adriana ... Leggi su baritalianews (Di martedì 15 settembre 2020)è al timone di unaedizione de “I”, fortunatissima trasmissione di Rai uno che quest’anno condurrà affiancato da Samantha Togni. Le donne accanto a, negli anni, si sono succedute, dacon la quale ha sempre avuto un pessimo rapporto tanto da finire nelle aule di tribunale a Roberta Morise, ex fidanzata di Carlo Conti a Samantha Togni. La lite cone Marcello Cirillofino a qualche anno fa conduceva “I” cone Marcello Cirillo. Tra...

