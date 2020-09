Festeggiamenti San Gerardo Maiella, c'è un salernitano tra i denunciati (Di martedì 15 settembre 2020) ... scattano le denunce ad Eboli 14 settembre 2020 C'è anche un salernitano tra le persone denunciate dai carabinieri della Compagnia di Montella , che sono intervenuti - scrive Avellino Today - a ... Leggi su salernotoday (Di martedì 15 settembre 2020) ... scattano le denunce ad Eboli 14 settembre 2020 C'; anche untra le persone denunciate dai carabinieri della Compagnia di Montella , che sono intervenuti - scrive Avellino Today - a ...

comunevenezia : ?? #Venezia1600 ?? Iniziato in piazza San Marco il concerto del Coro e dell'Orchestra del Teatro La Fenice L'evento… - comunevenezia : ?? #Concerti #Venezia1600 ?? Sta per iniziare in piazza San Marco il concerto del Coro e dell'Orchestra del Teatro L… - SalentoInLineaS : Festeggiamenti in onore di San Giuseppe da Copertino - muoversincampan : Napoli, in occasione delle festività del Santo Patrono per il giorno 19 settembre 2020 istituito ore 7-13 e fino a… - bassairpinia : Caposele. Controlli dei Carabinieri in occasione dei festeggiamenti in onore di San Gerardo Maiella, denunciate due… -