Fernando Torres e l'addio al Liverpool: "Troppe bugie da parte dei proprietari, volevo vincere" (Di martedì 15 settembre 2020) Nella sua carriera Fernando Torres ha vinto tutto, sia a livello di nazionale, sia a livello di club. L'attaccante spagnolo purtroppo ha subito numerosi infortuni che l'hanno frenato, ma ovunque è andato ha sempre portato a casa un titolo.Torres, CHE BORDATE AL Liverpoolcaption id="attachment 967535" align="alignnone" width="300" Fernando Torres ai tempi del Chelsea (getty images)/captionIn tanti si ricorderanno la sua parentesi al Liverpool. Torres in 4 stagioni ha messo insieme 81 gol in 142 presenze stagionali entrando nel cuore dei tifosi Reds. Nell'estate 2011 però si concretizzò il suo passaggio al Chelsea per 50 milioni di sterline. Un colpo incredibile per i suoi ex tifosi che nei match successivi non gli hanno risparmiato ...

