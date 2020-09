Europa, l'allarme dell'Oms. "Più morti quest'autunno" (Di martedì 15 settembre 2020) Francesca Angeli Ieri altri 1.008 casi ma con soli 42mila tamponi. Il Cts vuole confermare l'isolamento di 14 giorni Impossibile ridurre il periodo di quarantena: almeno per ora restano i 14 giorni. questo l'orientamento del Comitato Tecnico scientifico. Una frenata rispetto alla richiesta del premier, Giuseppe Conte, che prendendo a modello la Francia auspicava la riduzione a 7 giorni. Gli esperti del Cts però preferiscono rimandare la scelta per due motivi. Prima di tutto alla luce dell'andamento della pandemia nel mondo che ieri ha toccato il record di quasi 308mila nuovi casi. Poi, ha spiegato il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, è necessario verificare quale sarà l'effetto della riapertura delle scuole nella diffusione del contagio nei prossimo ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Francesca Angeli Ieri altri 1.008 casi ma con soli 42mila tamponi. Il Cts vuole confermare l'isolamento di 14 giorni Impossibile ridurre il periodo di quarantena: almeno per ora restano i 14 giorni.o l'orientamento del Comitato Tecnico scientifico. Una frenata rispetto alla richiesta del premier, Giuseppe Conte, che prendendo a moo la Francia auspicava la riduzione a 7 giorni. Gli esperti del Cts però preferiscono rimandare la scelta per due motivi. Prima di tutto alla luce'andamentoa pandemia nel mondo che ieri ha toccato il record di quasi 308mila nuovi casi. Poi, ha spiegato il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, è necessario verificare quale sarà l'effettoa riaperturae scuole nella diffusione del contagio nei prossimo ...

