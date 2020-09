De Sciglio Juventus, addio in vista? Trattativa in corso con la Roma (Di martedì 15 settembre 2020) DE Sciglio Juventus – Mercato della Juventus che entra nella fase decisiva. Non solo acquisti ma soprattutto cessioni. Si parla tanto del numero 9 ultimamente, tra Dzeko e Suarez ma nelle ultime ore sull’asse Roma-Torino è pronta una nuova Trattativa. De Sciglio alla Roma. Il laterale ex Milan è in uscita dalla Juventus, che a questo punto si ritroverebbe con Alex Sandro e Pellegrini a sinistra e Cuadrado/Danilo a destra. Spazi intasati per De Sciglio che potrebbe dunque lasciare Torino per atterrare a Roma. De Sciglio Juventus, le ultimissime Juve e Roma, infatti, hanno trovato sostanzialmente un accordo sulla base del prestito con ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 15 settembre 2020) DE– Mercato dellache entra nella fase decisiva. Non solo acquisti ma soprattutto cessioni. Si parla tanto del numero 9 ultimamente, tra Dzeko e Suarez ma nelle ultime ore sull’asse-Torino è pronta una nuova. Dealla. Il laterale ex Milan è in uscita dalla, che a questo punto si ritroverebbe con Alex Sandro e Pellegrini a sinistra e Cuadrado/Danilo a destra. Spazi intasati per Deche potrebbe dunque lasciare Torino per atterrare a. De, le ultimissime Juve e, infatti, hanno trovato sostanzialmente un accordo sulla base del prestito con ...

GoalItalia : Juventus e Roma parlano anche di De Sciglio: operazione separata da quella per Dzeko ?? [@romeoagresti] - forumJuventus : [Goal] Non solo Dzeko, tra Juventus e Roma ragionamenti in corso anche per De Sciglio ?? - marcoconterio : ?? Il punto su valzer delle punte #Suarez - Tempi lunghi per passaporto. Passaggio a #Juventus difficile adesso.… - Salvato95551627 : RT @marcoconterio: ?? Il punto su valzer delle punte #Suarez - Tempi lunghi per passaporto. Passaggio a #Juventus difficile adesso. #Dzeko… - CristianCegagge : RT @_ThousandN: Si è già passati da De Sciglio a 10 milioni al prestito con diritto di riscatto, francamente la Juventus è così messa male… -